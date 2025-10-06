te la spacco rom abusiva minaccia la troupe di fuori dal coro

Occupa da circa 1 anno e mezzo con la sua famiglia rom un appartamento all'interno di una palazzina popolare e minaccia di spaccare la telecamera della troupe di Mediaset. Non è il primo paradosso e, molto probabilmente, non sarà l’ultimo. La trasmissione Fuori dal Coro, il talk show di approfondimento politico e non solo, ormai è da qualche anno che sta conducendo una battaglia tanto difficile quanto nobile: combattere senza sé e senza ma le occupazioni abusive in Italia. Le case che il conduttore Mario Giordano è riuscito a liberare sono tante quante le offese che i suoi inviati, purtroppo, sono costretti a sentire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

