Te la spacco Rom abusiva minaccia la troupe di Fuori dal Coro
Occupa da circa 1 anno e mezzo con la sua famiglia rom un appartamento all'interno di una palazzina popolare e minaccia di spaccare la telecamera della troupe di Mediaset. Non è il primo paradosso e, molto probabilmente, non sarà l’ultimo. La trasmissione Fuori dal Coro, il talk show di approfondimento politico e non solo, ormai è da qualche anno che sta conducendo una battaglia tanto difficile quanto nobile: combattere senza sé e senza ma le occupazioni abusive in Italia. Le case che il conduttore Mario Giordano è riuscito a liberare sono tante quante le offese che i suoi inviati, purtroppo, sono costretti a sentire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ostia, #controlli negli alloggi ERP #PoliziaLocaleRoma Denunciato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e occupazione abusiva. Il soggetto è stato trovato in possesso di droga e fermato mentre tentava di disfarsene gettandola da Vai su Facebook
