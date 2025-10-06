Taylor Swift The Fate of Ophelia è il singolo più ascoltato di sempre | testo e significato

Taylor Swift sta vivendo un periodo d’oro. A pochi giorni dall’uscita del suo dodicesimo album in studio, The Life of a Showgirl, la popstar internazionale festeggia un record straordinario grazie al singolo The Fate of Ophelia. Il brano, già tra i più amati dell’album, è diventato il singolo più ascoltato di sempre in un solo giorno su Spotify. E come se non bastasse, i fan possono finalmente scoprire anche il videoclip ufficiale, un vero e proprio spettacolo visivo. “The Fate of Ophelia”, significato del brano di Taylor Swift. A pochi giorni dalla sua pubblicazione, The Life of a Showgirl, il nuovo album di Taylor Swift, è già un grandissimo successo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Taylor Swift, The Fate of Ophelia è il singolo più ascoltato di sempre: testo e significato

