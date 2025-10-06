Vola Taylor Swift col dietro le quinte sul nuovo disco, The Life of a Showgirl, terzo anche al botteghino italiano, guidato ancora da Paul Thomas Anderson; solo sei milioni di incassi per il debutto di Dwayne Johnson nel biopic su Mark Kerr. Dopo aver conquistato milioni di fan che comprano i suoi dischi e invadono i suoi show, Taylor Swift svetta in testa al botteghino globale con The Official Release Party of a Showgirl, documentario dedicato alla lavorazione del suo ultimo disco, The Life of a Showgirl. Primo negli USA con 33 milioni incassati in 3.702 sale, con una media per sala di 8.914 dollari, terzo in Italia, dove il fenomeno Taylor Swift è meno sentito, quello che è definito come una "esperienza cinematografica" ha raggiunto 46 milioni di incassi globali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Taylor Swift schizza in vetta al box office globale, flop per The Smashing Machine