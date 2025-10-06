Taylor Swift qual è la vera storia di Ofelia

Taylor Swift non smette di sorprendere. Con The Life of a Showgirl, il suo nuovo album, la cantautrice statunitense si conferma la numero uno del suo tempo, trasformando il brano d’apertura del disco nel più ascoltato di sempre in un solo giorno. The Fate of Ophelia, è il singolo scelto per lanciare l’uscita e porta nel titolo un richiamo diretto all’ Amleto di Shakespeare. Non è la prima volta che Swift attinge all’immaginario del drammaturgo inglese, ma qui la connessione appare più complessa: da un lato, il testo sembra alludere alla relazione con Travis Kelce, star del football americano, dall’altro rievoca una delle figure più enigmatiche e tragiche della letteratura occidentale. 🔗 Leggi su Dilei.it

