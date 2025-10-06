Taylor Swift pubblica il video del singolo The Fate of Ophelia

Taylor Swift pubblica il video ufficiale del singolo The Fate of Ophelia, già disponibile in rotazione radiofonica. A pochi giorni dall’uscita del nuovo album che ha già infranto molteplici record The Life of a Showgirl, Taylor Swift pubblica il video ufficiale del singolo estratto The Fate of Ophelia, già disponibile in rotazione radiofonica. Il videoclip, contenuto nel film The Official Release Party of a Showgirl, ha già fatto il suo debutto in anteprima mondiale al cinema, per tre date evento dal 3 al 5 ottobre che hanno registrato milioni di dollari di incassi nei botteghini di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Taylor Swift pubblica il video del singolo The Fate of Ophelia

