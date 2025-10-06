Taylor Swift perché ha fatto arrabbiare i fan con il lancio del suo ultimo disco e cosa c' entra l' AI

Wired.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti swifties non hanno gradito l'utilizzo della tecnologia nella campagna promozionale di The Life of a Showgirl, il nuovo album della popstar statunitense. 🔗 Leggi su Wired.it

taylor swift perch233 ha fatto arrabbiare i fan con il lancio del suo ultimo disco e cosa c entra l ai

© Wired.it - Taylor Swift, perché ha fatto arrabbiare i fan con il lancio del suo ultimo disco, e cosa c'entra l'AI

In questa notizia si parla di: taylor - swift

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante

Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

taylor swift perch233 haTaylor Swift ha lanciato un dissing contro Charli XCX? - Con Actually Romantic, settima traccia di The Life of a Showgirl, la popstar sembrerebbe rivolgere una frecciatina elegante alla collega ... Come scrive vanityfair.it

taylor swift perch233 haTaylor Swift ha davvero lanciato una frecciatina a Charli XCX nel nuovo album con “Actually Romantic”? - Taylor Swift e Charli XCX: il brano “Actually Romantic” da The Life of a Showgirl sembra una risposta sottile a Brat. Lo riporta rds.it

Cerca Video su questo argomento: Taylor Swift Perch233 Ha