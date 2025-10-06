C’era una volta l’usanza di chiamare il futuro bebè con il nome, più o meno gradito, di uno dei nonni. C’erano, ancora una volta, dei genitori, che in base al semplice gusto personale, sceglievano il nome per la loro prole. Una volta. Adesso, nell’epoca social e dei nuovi lavori, si arrivano a pagare oltre 30.000 dollari per farlo scegliere a una totale sconosciuta. Una professionista nella scelta del nome del nascituro, che genitori facoltosi, sembra non sappiano preferire in autonomia, ma che necessitino di questionari, vibrazioni e a volte team di pseudo esperti. E per ottenere quel nome, che paia possa racchiudere in sé tutto il destino del nuovo arrivato, sono disposti a sborsare un piccolo patrimonio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Taylor A. Humphrey: per 30.000 dollari scelgo il nome del tuo bambino