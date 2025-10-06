Tavolo da pic-nic spostato dalla pineta alla spiaggia dai bagnanti per l' estate ora a rischio mareggiate

Ilpescara.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una panchina da pic-nic spostata dalla pineta alla spiaggia e ora rimasta desolatamente lungo il litorale nella zona della foce del torrente Vallelunga.È quanto segnala Giancarlo Odoardi che parla di «qualcosa di insolito nella scena che si presenta oggi sulla spiaggia subito a sud di fosso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: tavolo - spostato

