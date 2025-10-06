Al volante con un tasso alcolemico oltre quattro volte sopra al limite consentito, è finito nei guai un 43enne, fermato dai carabinieri a Corridonia. L’altra notte l’uomo, di origini argentine ma residente in zona, è stato fermato in città da una pattuglia della Sezione radiomobile di Macerata. Insospettiti, i militari lo hanno sottoposto al controllo dell’etilometro, dal quale è risultato un tasso alcolemico di 2,32 grammi per litro, molto al di sopra del limite consentito, e cioè 0,5. Il 43enne dunque è stato subito denunciato alla procura per il reato di guida in stato di ebbrezza, per il quale sono previsti una ammenda da 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tasso etilico alle stelle. Nei guai un 43enne fermato a Corridonia