Tassista abusivo offre passaggi ai turisti con tariffe agevolate | multa fino a 7.400 euro

Trentotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Offriva passaggi ai turisti a prezzi agevolati ma non aveva la licenza da tassista. Stiamo parlando di un uomo italiano di 58 anni che nei giorni scorsi è stato identificato e sanzionato dai carabinieri delle forze dell’ordine. Il fatto è successo nei pressi della Val Passiria.La vicendaIl fatto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

