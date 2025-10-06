Mark Ruffalo e Tom Pelphrey sono i protagonisti della nuova serie del creatore di Omicidio a Easttown su due padri danneggiati ai lati opposti della Legge. Dal 12 ottobre su Sky e NOW. Brad Ingelsby, il creatore dell'apprezzatissima miniserie Omicidio a Easttown, che ha fatto conquistare il secondo Emmy a Kate Winslet, con Task ha puntato ancora una volta sul crime. Al centro, nuovamente un detective tormentato, una situazione familiare disastrosa e un caso su cui indagare. Sullo sfondo la provincia americana in cui è cresciuto. Nonostante le somiglianze tra le due serie - entrambe farina del suo sacco - vi sono anche le dovute differenze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Task, la recensione: il talento emotivo di Mark Ruffalo per un buon crime tv