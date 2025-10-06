Taser dopo una lite in famiglia | 35enne muore in ambulanza a Napoli
Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i Carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto. I militari erano intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia. L’uomo ha aperto la porta e opposto resistenza; alla fine è stato usato il taser, seguendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: taser - dopo
Morto dopo il taser, i testimoni: “Girava scalzo. Urlava e dava in escandescenze”
Morto dopo il ‘taser’: “Quei tre poliziotti erano lì per fare il loro dovere”
Bloccato con il taser in tangenziale a Bologna dopo la fuga
Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser #napoli #taser #6ottobre - X Vai su X
Sperava di seminare la Polizia, ma dopo quasi venti minuti di fuga – prima con lo scooter e poi a piedi – è stato bloccato. Gli agenti, però, hanno dovuto usare il taser. Vai su Facebook
Napoli, 35enne muore dopo l’uso del taser: intervento dei carabinieri per lite in famiglia - È morto in ambulanza un uomo di 35 anni, italiano di origini africane, colpito con il taser dai carabinieri durante un intervento per una lite in ... Come scrive pupia.tv
Napoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Come scrive tg24.sky.it