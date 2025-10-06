Tarros Spezia sfiora la clamorosa impresa Recupera da -20 poi perde ai supplementari
TARROS SPEZIA 93 BORGOMANERO 96 dopo i supplementari (18-27, 36-50, 49-69, 76-76) TARROS SPEZIA: Lamperi, Puccioni 16, Kmetic 20, Ramirez 9, Tedeschi ne, Farusi ne, Tedoldi 6, Pesenato 18, Deri, Petrushevski 8, Cellerini 16. All. Ricci. (TL: 1520, 2P: 2451, 3P: 1029). BORGOMANERO: Oliveri 3, Buttiglione 17, Lastella 6, Benzoni 22, Martino 2, Gaiola 16, Charfi 5, Burkhardt 2, Pelegrino 4, Baiardi 3, Alberti 2, Rupil 14. All. De Cerbo. (TL: 2330, 2P: 2347, 3P: 929). Arbitri: Cirinei di Pisa e Fambrini di Lucca. Note: Usciti per 5 falli Kmetici (38°, 71-76), Petrushevski (42°, 82-81). LA SPEZIA – Resta l'amarezza per un'impresa solo accarezzata.
Terzo appuntamento della preseason per il BCL, questa volta in terra ligure, a La Spezia, per incontrare la Tarros Spezia, squadra iscritta al campionato di B interregionale, appartenente alla stessa conference Centro e nella stessa division del B
Tarros pronta all'esordio in campionato con un gruppo giovane e determinato per il presente e il futuro
Tarros tiene testa a Montecatini. Buoni sprazzi di luce in amichevole - TARROS SPEZIA: Tedoldi 8, Kmetic 21, Puccioni, Ramirez 10, Tedeschi, Farusi, Cellerini 7, Deri 3, Lamperi 8, Sabbadini, Petrushevski, Pesenato 16.
Tarros partenza a razzo. Vinta la prima amichevole: "Avanti con entusiasmo» - E' stato solo un test, il primo stagionale, ma se il buongiorno si vede dal mattino, tutto lascia presupporre che la Tarros sembra aver imboccato la strada giusta.