Targhe false e hashish in auto | quattro fogli di via da Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alle varie forme di illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’attività preventiva e repressiva viene condotta attraverso mirati servizi di controllo del territorio. Nel corso di tali attività, nella serata di ieri, ad Avellino, in contrada Santorelli, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avellino ha proceduto al controllo di un’autovettura con targa polacca, a bordo della quale vi erano quattro cittadini rumeni, senza fissa dimora, tre dei quali sprovvisti di documenti di identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Targhe false e hashish in auto: quattro fogli di via da Avellino

In questa notizia si parla di: targhe - false

Fumogeni, schiuma, targhe false. Commando svaligia gioielleria. In fuga con un bottino da record

La truffa delle targhe clonate arriva anche a Vasto. Ecco da cosa stare attenti Vai su Facebook

Avellino, auto con targhe false: denunciato il conducente. Proposti quattro fogli di via - L’operazione dei Carabinieri ha portato anche al sequestro del veicolo e alla segnalazione per droga di uno dei passeggeri Prosegue l’azione di controllo del territorio da parte del Comando ... Lo riporta orticalab.it

Targhe false, scoperto dalla polizia tenta di investire gli agenti e scappa: denunciati una donna e un minore rimasti in auto - Quando l'uomo al volante ha capito che non aveva via di scampo ha tentato di investire gli agenti della questura di Varese per poi abbandonare l’auto e far perdere le proprie tracce. Da milano.corriere.it