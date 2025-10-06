Il mondo di Westeros si prepara ad accogliere un nuovo capitolo narrativo con il debutto della serie spin-off A Knight of the Seven Kingdoms. Basata sulle novelle di George R. R. Martin, Tales of Dunk and Egg, questa produzione rappresenta un prequel ambientato circa novant’anni prima degli eventi di Game of Thrones. La serie promette di approfondire le origini e le vicende della famiglia Targaryen, tra le più potenti e affascinanti del franchise. contesto storico e trama principale. ambientazione e periodo temporale. A Knight of the Seven Kingdoms si svolge in un’epoca in cui i Targaryen hanno già perso gran parte del loro potere, con l’ultimo drago morto da oltre cinquant’anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Targaryen affrontano la sfida più grande nella nuova serie prequel di game of thrones