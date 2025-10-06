Taranto ex Ilva | sciopero gruisti bloccato 34 ore lo scarico della nave con oltre 82mila tonnellate di fossile Indetto da Usb presidio al varco nord del porto
Di seguito un comunicato diffuso da Usb Taranto: Sciopero dell’Unione Sindacale di Base con adesione del 100% da parte dei lavoratori ex Ilva impiegati nel primo turno, nell’area portuale, nello specifico gruisti, e presidio nelle prime ore di questa mattina al Varco Nord. Si prevede anche per il secondo e il terzo turno la stessa partecipazione da parte dei lavoratori. Con lo sciopero, la nave PATRICIA OLDENDORFF, che trasporta 82467,160 tonnellate di fossile, sarà bloccata in porto e non potrà scaricare materiale per 24 ore a partire dalle 7.00 di oggi. Alla base dell’iniziativa di protesta le varie motivazioni già rese note negli scorsi giorni: la ritenuta violazione dell’art 28 dello Statuto dei Lavoratori, con ricorso per condotta antisindacale già depositato dal legale dell’organizzazione sindacale Fabrizio Del Vecchio per atteggiamenti denigratori, che si ripetono con insistenza, nei confronti di coloro che risultano iscritti all’Usb. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: taranto - ilva
