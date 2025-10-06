Tanti cari saluti dalla Calabria | Occhiuto vince in due minuti Con Tridico il campo largo incassa l’undicesima sconfitta
Sono bastati i primi exit e instant poll, in Calabria, per chiarire che tra il governatore uscente, Roberto Occhiuto, e lo sfidante di centrosinistra, Pasquale Tridico, non c’era storia. Che, anzi, non c’era mai stata: tutti i primi dati, indifferentemente dall’istituto che li aveva rilevati, hanno restituito un gap di circa 20 punti. Per Opinio Rai Occhiuto era tra il 59% e il 63% e Tridico tra il 35,5% e il 39,5%; per Swg per La7 tra il 58% e il 62% e tra il 37% e il 41%; per la rilevazione di Sky Tg 24 tra il 57% e il 61% e tra il al 38% e il 42%. Alle 15.02, due minuti dopo la chiusura delle urne, insomma, la partita era già chiusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
