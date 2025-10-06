tanti auguri theo hernandez 31 gol e 24 assist solo in serie a con il milan tutto in un video

Oggi compie gli anni Theo Hernandez che in estate ha lasciato il Milan per passare all’Al Hilal. In carriera ha segnato 31 gol e fornito 24 assist con la maglia rossonera solo in Serie A. Nato a Marsiglia il 6 ottobre del 1997 compie oggi 28 anni e nonostante sia ancora molto giovane ha lasciato il calcio che conta per i soldi dell’Arabia. Tanti auguri Theo Hernandez, 31 gol e 24 assist solo in Serie A con il Milan in un solo video (ANSA) TvPlay.it Al Milan ci arriva nell’estate del 2019 dopo che aveva dimostrato ancora poco o niente e segnato appena tre reti. Terzino rapido e di spinta era arrivato con grandissime aspettative anche se poi alla fine in sei stagioni è riuscito a vincere solo uno Scudetto. 🔗 Leggi su Tvplay.it

