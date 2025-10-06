Tamajo | Sbloccati 104 milioni per l’artigianato siciliano adesso avanti nella fusione tra Ircac e Crias
"Grazie all'approvazione del Rendiconto 2024 della Regione Siciliana da parte della giunta Schifani, possiamo finalmente immettere 104 milioni di euro nel circuito delle imprese artigiane attraverso il bando "Più Artigianato". È un segnale concreto di attenzione verso un comparto che rappresenta.
