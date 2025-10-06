Talleyrand lo sconosciuto e l’imperfetto che non muore
Talleyrand. Nel suo editoriale di prima pagina, Andrea Malaguti, direttore della Stampa, cita “ Tallyerand ”, anziché Talleyrand. E, quel che peggio, mette lo sfondone in bocca all’incolpevole Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale, il quale, da buon torinese, di sicuro ben conosce (a differenza di Malaguti, che pure guida il quotidiano sabaudo) la figura di Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, che fu, fra molto altro, presidente del Consiglio dei ministri della vicina Francia. 28 settembre 2025. Morte. Titolo dalla prima pagina del Corriere della Sera: “Girone, il Tano della ‘Piovra’”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it