Tacchinardi sentenzia | Se la Juventus sta zoppicando è solo per questo motivo Attaccante? Per me non può non giocare lui davanti

Tacchinardi commenta a Pressing il pareggio contro il Milan, sottolineando la sofferenza della squadra e la necessità di puntare su Vlahovic. Il pareggio per 0-0 della Juventus contro il Milan ha evidenziato diverse lacune nella squadra di Igor Tudor, con particolare attenzione alla fase offensiva. A esprimere il suo parere sul match è stato l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, intervenuto a Pressing, che ha criticato la mancanza di incisività in attacco e la difficoltà del tecnico croato nel trovare la giusta quadra per la squadra. Tacchinardi ha analizzato l’andamento della gara, sottolineando la crescita del Milan e la sofferenza della Juve nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi sentenzia: «Se la Juventus sta zoppicando è solo per questo motivo. Attaccante? Per me non può non giocare lui davanti»

