Inter News 24 Le parole di Alessio Tacchinardi, ex calciatore, sull’inizio di stagione dell’Inter tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Alessio Tacchinardi ha elogiato il lavoro svolto finora da Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter durante l’ultima puntata di Pressing. L’ex centrocampista della Juve ha sottolineato l’efficacia del tecnico rumeno nel trasmettere una mentalità vincente alla squadra, che ha saputo reagire con determinazione dopo un inizio difficile. Tacchinardi ha anche evidenziato come Chivu sia riuscito a costruire una squadra solida, in grado di affrontare le sfide con una nuova identità tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tacchinardi: «Dopo Juve-Inter Chivu si è preso la squadra, ecco la mia preferenza con Inzaghi»