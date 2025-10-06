Synology DS425+ | il NAS che accelera tutto protegge i dati e semplifica la vita digitale di professionisti e aziende
Il DS425+ è la soluzione ideale per professionisti e aziende che vogliono gestire file e dati in autonomia, senza dipendere dal cloud. Con rete 2.5 GbE, cache NVMe e software avanzati come Synology Drive e Photos, offre velocità, sicurezza e condivisione smart, senza costi ricorrenti.. 🔗 Leggi su Dday.it
