Sydney uomo armato apre il fuoco in strada | venti feriti arrestato sessantenne

Secondo la polizia avrebbe esploso tra i 50 e i 100 colpi contro veicoli di passaggio, inclusi mezzi delle forze dell'ordine.

Un "enorme squalo" ha sbranato a morte oggi un surfista su una spiaggia molto frequentata appena a nord di Sydney, riferiscono i soccorritori australiani, che hanno chiuso le spiagge della zona per 24 ore. L'uomo, 57 anni, era un surfista esperto.

Uomo armato apre il fuoco in strada a Sydney, 20 feriti - Un uomo ha aperto il fuoco in una trafficata strada di Sydney domenica sera (ora locale) e ha sparato tra i 50 e i 100 colpi, prima di essere arrestato dalla polizia. Si legge su ansa.it

Australia: uccide due poliziotti, è caccia a uomo armato - E' caccia in Australia ad un uomo di 56 anni, pesantemente armato, accusato di aver sparato e ucciso due agenti di polizia e averne ferito un terzo. Riporta ansa.it