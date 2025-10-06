SWITCH Breeze-Beta 99p | Novità e Miglioramenti nel Tool di Cheat per Nintendo Switch

Gamesandconsoles.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La community di Breeze, il potente tool di cheating per Nintendo Switch progettato per funzionare perfettamente con Atmosphere’s cheatVM, si arricchisce di una nuova release: la  beta99p. Scopriamo insieme tutte le novità. Cosa C’è di Nuovo. Modifiche al Menu Focus. Ridefinizione del Tasto Extra 1: Il tasto Extra 1 ora mostra semplicemente ulteriori pulsanti in entrambe le modalità, senza più alternare tra modalità focus e normale.. Focus Lock Impostazione Predefinita: La modalità di blocco focus è ora l’impostazione predefinita.. Nuovi Pulsanti nel Menu Focus: Reset all shortcuts: Ripristina tutte le scorciatoie. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

