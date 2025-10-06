SWITCH Breeze-Beta 99p | Novità e Miglioramenti nel Tool di Cheat per Nintendo Switch
La community di Breeze, il potente tool di cheating per Nintendo Switch progettato per funzionare perfettamente con Atmosphere’s cheatVM, si arricchisce di una nuova release: la beta99p. Scopriamo insieme tutte le novità. Cosa C’è di Nuovo. Modifiche al Menu Focus. Ridefinizione del Tasto Extra 1: Il tasto Extra 1 ora mostra semplicemente ulteriori pulsanti in entrambe le modalità, senza più alternare tra modalità focus e normale.. Focus Lock Impostazione Predefinita: La modalità di blocco focus è ora l’impostazione predefinita.. Nuovi Pulsanti nel Menu Focus: Reset all shortcuts: Ripristina tutte le scorciatoie. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: switch - breeze
