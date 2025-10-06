la serie SWAT rinnovata per una ottava stagione: un ritorno inatteso. La popolare serie televisiva SWAT ha ricevuto una conferma sorprendente, segnando il ritorno di un franchise che sembrava destinato a concludersi. Dopo alcune incertezze e momenti di crisi, la produzione ha deciso di proseguire con l’ottava stagione, lasciando aperta la possibilità che questa non rappresenti la conclusione definitiva del racconto. il percorso di rinnovo e le motivazioni. una decisione presa dopo un calo degli ascolti. Dalla sua sesta stagione, SWAT ha attraversato periodi complessi, con una diminuzione degli ascolti pari al 7% rispetto alla precedente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Swat 8 in arrivo su rai 2 il 18 ottobre 2025