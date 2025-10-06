Svolta per la PA | via libera ai contratti 2022-24 per 400mila dipendenti ddl Zangrillo apre la strada ai funzionari verso ruoli dirigenziali

Antonio Naddeo, Presidente dell'ARAN, ha presentato le novità contenute nel disegno di legge Zangrillo, attualmente all'esame della Camera dei Deputati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: svolta - libera

Inter: svolta per il post Calhanoglu, via libera di Guardiola

Svolta nella giustizia, via libera al Senato: la separazione delle carriere verso il referendum

Arriva il via libera al nuovo Pug: "Svolta green e riqualificazione"

Questa mattina anche a Frosinone si è svolta la manifestazione per la Palestina, in contemporanea con iniziative in molte città italiane. In piazza studenti e cittadini hanno chiesto “Palestina libera”, esprimendo solidarietà al popolo di Gaza e contestando le sc Vai su Facebook

SVOLTA STORICA: via libera alla VENDITA di SAN SIRO! Oggi INTER-SLAVIA: le ULTIME. BONNY titolare? ? GUARDA IL VIDEO ? https://youtube.com/watch?v=u-NawgdBCZw… - X Vai su X

Arriva il via libera al nuovo Pug: "Svolta green e riqualificazione" - È arrivato il via libera di Comuni e assemblea del circondario all’Accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali. Da ilrestodelcarlino.it

Inter: svolta per il post Calhanoglu, via libera di Guardiola - Prosegue una sorta di casting per il post Calhanoglu in casa nerazzurra. Si legge su calciomercato.it