Svolta choc dell' omicidio Dolores Dori | fermati la madre e il figlio 16enne

Svolta nelle indagini sulla morte di Dolores Dori. Sono stati arrestati la madre e il figlio sedicenne della donna deceduta il 2 ottobre scorso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dopo essere stata trovata con tre ferite da arma da fuoco davanti all'ospedale di Desenzano. I provvedimenti cautelari, disposti dalla Procura ordinaria e da quella per i Minorenni di Brescia, contestano ai due indagati diversi reati, tra cui il tentato omicidio pluriaggravato – aggravato dall'uso di armi e dalla premeditazione – oltre a detenzione e porto illegale di armi e minacce. Entrambi sono ritenuti coinvolti, in concorso, nei fatti oggetto d'indagine.

