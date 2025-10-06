Svincolo Sassella il PD interroga il Governo | Opera necessaria ma non con questo progetto
"Siamo per la realizzazione dello svincolo della Sassella, perché opera davvero necessaria alla viabilità della Valtellina. Ma non con questo progetto. È indispensabile ascoltare la Soprintendenza e rivedere il tracciato." Con queste parole il Partito democratico torna sul progetto dell’opera. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Svincolo della Sassella, il PD interroga il Governo: «Opera necessaria, ma il progetto va rivisto. Serve ascoltare la Soprintendenza e tutelare il paesaggio» - Il Partito Democratico interviene nuovamente sul tema dello svincolo della Sassella, una delle opere inserite nel piano infrastrutturale legato alle Olimpiadi ... Da radiotsn.tv