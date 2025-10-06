Svezia e Armenia per l' U21 Baldini Voglio più fame e fiducia

Doppio impegno in casa per Azzurrini nelle qualificazioni agli Europei ROMA - Dopo le due vittorie di settembre con Montenegro (2-1) e Macedonia del Nord (0-1), la nazionale under 21 azzurra di Silvio Baldini punta a restare a punteggio pieno nel girone E di qualificazione agli Europei di categoria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Svezia e Armenia per l'U21, Baldini "Voglio più fame e fiducia"

In questa notizia si parla di: svezia - armenia

Rouhi titolare in Svezia Armenia Under 21? La scelta sul terzino della Juve è ufficiale: tutti i dettagli

Rouhi in campo con la Svezia U21: vittoria per 3-0 contro l’Armenia! Come ha giocato il terzino della Juve

Italia Under 21, i convocati in vista delle sfide contro Svezia e Armenia

Guaio fisico per il numero uno della Reggiana: salterà i due incontri di qualificazione all'Europeo Under 21 contro Svezia e Armenia Vai su Facebook

Nuova chiamata in azzurro per Edoardo #Motta: il portiere della #Reggiana sarà impegnato con la #NazionaleUnder21 nelle sfide contro #Svezia e #Armenia il 10/10 e 14/10 https://tuttoreggiana.com/news/198274616838/edoardo-motta-di-nuovo-in-nazional - X Vai su X

Svezia e Armenia per l'U21, Baldini "Voglio più fame e fiducia" - 1), la nazionale under 21 azzurra di Silvio Baldini punta a restare a punteggio pieno nel girone E di qualificazio ... Si legge su msn.com

Baldini e il retroscena su Camarda: "Mi ha chiamato dopo una commozione cerebrale..." - Le dichiarazioni rilasciate dal ct dell'Italia Under 21 in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria: all'orizzonte le sfide con Svezia ed Armenia ... corrieredellosport.it scrive