Svezia e Armenia per l' U21 Baldini Voglio più fame e fiducia

Doppio impegno in casa per Azzurrini nelle qualificazioni agli Europei ROMA - Dopo le due vittorie di settembre con Montenegro (2-1) e Macedonia del Nord (0-1), la nazionale under 21 azzurra di Silvio Baldini punta a restare a punteggio pieno nel girone E di qualificazione agli Europei di categoria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

