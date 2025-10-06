Supplenze docenti 2025 26 | migliaia di INTERPELLI per la ricerca di insegnanti
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: migliaia di INTERPELLI per la ricerca di insegnanti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenze - docenti
GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]
Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre
Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]
Supplenze docenti da Interpello: obbligo di pubblicazione nell’albo scolastico. Pillole di Question Time - X Vai su X
GPS esaurite per le supplenze docenti 2025/26. Ecco qual è la procedura per coprire i posti vacanti tramite le graduatorie e gli interpelli. Tutti i dettagli. #Supplenze Vai su Facebook
Docenti precari, lasciare una supplenza per un’altra: quando sì e quando no. SCHEDA - 2025/26: in questo periodo le nomine da interpello si intrecciano a quelle da graduatorie di istituto, quelle da graduatorie di istituto con q ... Segnala orizzontescuola.it
Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento? - I docenti immessi in ruolo nel 2025/2026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, come recepite dal CCNI mobilità 2025/28. Lo riporta orizzontescuola.it