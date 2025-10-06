Supplenza da GPS | impossibile abbandonare l’incarico per incarico da interpello in altra provincia Pillole di Question Time
Durante l'ultima puntata del format Question Time trasmesso sui canali social di Orizzonte Scuola, Facebook e YouTube, è emersa una questione importante per molti docenti precari. Il programma di consulenza, nella puntata dedicata agli interpelli ha ospitato Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di Anief, che ha fornito chiarimenti importanti sulla normativa che regola le supplenze scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenza - impossibile
Buongiorno a tutti, chiedo clemenza per le domande essendo la prima volta che ricevo convocazioni. Stamattina ho ricevuto una mail di disponibilità per una supplenza breve (fino al 21/12) e da 18 ore settimanali. Nella stessa comunicazione risulto alla posizi Vai su Facebook
Docenti e cambio di supplenza, ecco quando si può - Ad inizio dell’anno scolastico il docente che accetta una supplenza può trovarsi successivamente nella situazione di ricevere nuove proposte di incarico (casomai più vantaggiose). Riporta ilgolfo24.it
Supplenze docenti 2025/216: sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono nomina da Graduatorie di istituto - Supplenze docenti 2025/26: le sanzioni per mancata accettazione, rinuncia alla nomina e abbandono del servizio per nomina conferita dalle graduatorie di istituto rimangono quelle indicate dall'OM n. Scrive orizzontescuola.it