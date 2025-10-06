Superluna Piena del Raccolto martedì 7 ottobre 2025 a che ora vederla e perché si chiama così
Poco prima dell'alba di martedì 7 ottobre splenderà nel cielo la Superluna Piena del Raccolto, la più grande e luminosa del 2025. Il fenomeno astronomico, visibile ai nostri occhi per circa tre giorni, sarà trasmesso anche in diretta streaming. A che ora vedere il plenilunio e perché si chiama così. 🔗 Leggi su Fanpage.it
