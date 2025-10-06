ABBONATI A DAYITALIANEWS Quando e dove ammirarla. La prima Superluna dell’anno illuminerà il cielo italiano martedì 7 ottobre 2025, visibile già dopo il tramonto. Il satellite terrestre raggiungerà il perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita, a soli 357.000 km, apparendo il 7% più grande e fino al 15% più luminosa rispetto a una Luna piena normale. Il fenomeno sarà visibile già nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, continuando nelle sere successive, regalando uno spettacolo unico per tutti gli appassionati di astronomia. L’illusione lunare: perché sembra più grande. Per osservare la Luna al meglio, il momento ideale è quando si trova bassa sull’orizzonte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Superluna del 7 ottobre 2025: guida completa per osservarla