Superluna del 7 ottobre 2025 | guida completa per osservarla
ABBONATI A DAYITALIANEWS Quando e dove ammirarla. La prima Superluna dell’anno illuminerà il cielo italiano martedì 7 ottobre 2025, visibile già dopo il tramonto. Il satellite terrestre raggiungerà il perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita, a soli 357.000 km, apparendo il 7% più grande e fino al 15% più luminosa rispetto a una Luna piena normale. Il fenomeno sarà visibile già nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, continuando nelle sere successive, regalando uno spettacolo unico per tutti gli appassionati di astronomia. L’illusione lunare: perché sembra più grande. Per osservare la Luna al meglio, il momento ideale è quando si trova bassa sull’orizzonte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: superluna - ottobre
Ottobre 2025, eventi astronomici imperdibili: c'è la Superluna del Cacciatore e piogge di stelle cadenti
Superluna il 7 ottobre, l’evento in arrivo: cosa c’è da sapere
Spettacoli celesti, congiunzioni e Superluna: tutti gli eventi astronomici di ottobre 2025
Superluna in arrivo il 7 ottobre, bisogna svegliarsi prestissimo - X Vai su X
#4ottobre aspettando la #superluna del #7ottobre ecco la #luna nella "Notte Internazionale della Luna". Foto del nostro astrofisico Manuel Floris ripresa alla fine dell'evento al Planetario. Vai su Facebook
Super Luna Piena del 7 ottobre 2025: cosa aspettarsi e quali sono i segni più colpiti - Ecco cosa aspettarsi dalla prima Superluna dell'anno. Segnala vogue.it
Superluna del 7 ottobre 2025, dove e quando vederla - Luna delle Foglie Cadenti: un nome più poetico, legato al fenomeno del foliage autunnale che caratterizza questo periodo dell'anno. Da tg24.sky.it