Superluna 7 ottobre 2025 | a che ora e dove vederla

I cieli di tutta Italia si preparano a ospitare la prima superluna dell’anno. Nelle prime ore del mattino di martedì 7 ottobre, il nostro satellite sarà il 7 per cento più grande e il 13 per cento più luminoso rispetto alla tipica Luna piena. Un fenomeno astronomico tipico del suo movimento in orbita e che si verifica quando si trova al perigeo, ossia la minima distanza dalla Terra. Nel dettaglio, stavolta sarà a poco più di 361 mila chilometri: la differenza sarà difficilmente notabile a occhio nudo, ma evidente se si confronteranno due foto della Luna scattata nello stesso luogo e alla stessa altezza del satellite sull’orizzonte. 🔗 Leggi su Lettera43.it
