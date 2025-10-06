Superlega la Sir Susa Scai Perugia è arrivata in Giappone
E la grande avventura ebbe inizio. La Sir Susa Scai Perugia è sbarcata in Giappone per cimentarsi in qualcosa che nessuna squadra di pallavolo ha mai fatto prima: una tournee all'estero.L'occasione è la doppia amichevole che i Block Devils disputeranno contro il Suntory Sunbirds, già affrontata. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: superlega - susa
Superlega, la Sir Susa Vim Perugia fa breccia anche nei cuori dell'Uzbekistan
Superlega, la Sir Susa Vim Perugia prepara la nuova stagione con lo spirito di sempre: "Andare a caccia di finali"
Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Ben Tara atto terzo: "Felice di stare qua"
SENSO UNICO E NUOVI PARCHEGGI DOMENICA 9 FEBBRAIO IN OCCASIONE DELLA PARTITA DELLA YUASA BATTERY In occasione della sfida di Superlega di volley tra Yuasa Battery Grottazzolina e Sir Susa Vim Perugia, che si terrà al Palasavelli do Vai su Facebook
Pallavolo SuperLega - Solè dopo l'allenamento congiunto con Cisterna: "Abbiamo lavorato bene" - X Vai su X
Superlega, per la Sir scatta il countdown verso il Giappone - Block Devils impegnati a Tokyo in una doppia amichevole il 7 e l'8 ottobre. Si legge su today.it
La Sir Susa Scai Perugia è in Giappone: “Grande esperienza” - Prima giornata a Tokyo per i Block Devis, che sono sbarcati in Giappone per l’ultimo grande appuntamento di questa pre- Secondo umbria24.it