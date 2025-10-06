SuperEnalotto la dea bendata bacia il casertano | vinti 37.940 euro

La dea bendata bacia il casertano. E' stato centrato un “5” da 37.940,08 euro al SuperEnalotto.La fortunata vincita si è registrata presso la Rivendita Tabacchi n.4 in via Vittorio Emanuele, 132 a Parete.Un altro “5” fortunato di pari importo si è avuto a Napoli presso l'esercizio Martino Romeo. 🔗 Leggi su Casertanews.it