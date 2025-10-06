SuperEnalotto la dea bendata bacia il casertano | vinti 37.940 euro

Casertanews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dea bendata bacia il casertano. E' stato centrato un “5” da 37.940,08 euro al SuperEnalotto.La fortunata vincita si è registrata presso la Rivendita Tabacchi n.4 in via Vittorio Emanuele, 132 a Parete.Un altro “5” fortunato di pari importo si è avuto a Napoli presso l'esercizio Martino Romeo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superenalotto - bendata

Superenalotto e Lotto: la Dea Bendata bacia la Campania

Superenalotto, il Ferrarese ancora baciato dalla Dea bendata: centrato un '5'

La dea bendata bacia al salernitano: a Capaccio vinti 116mila euro con il Superenalotto

SuperEnalotto, la dea bendata bacia il casertano: vinti 37.940 euro - La fortunata vincita si è registrata presso la Rivendita Tabacchi n. casertanews.it scrive

superenalotto dea bendata baciaCentra il 5 al SuperEnalotto e porta a casa oltre 22mila euro: la dea bendata bacia Terni - Nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 20 settembre - Secondo corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Superenalotto Dea Bendata Bacia