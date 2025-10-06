Super Lenz! Sbanca Desenzano e resta in vetta

DESENZANO 0 LENTIGIONE 1 DESENZANO: Fratti; Parlato (41’ st Barbera), Arpino, Bakayoko, Giorgi (43’ pt Savalli); Antonelli (13’ st Procaccio), Bovolon (33’ st Antonciuc), Gori; Gabbianelli, Brighenti (13’ st Cardella), Baraye. A disp. Bodrato, Tomaselli, Ntube, Gasperi. All. Gaburro. LENTIGIONE: Cheli; Bita, Mele, Capiluppi, Miglietta; Penta, Nappo (17’ st Battistello), Pari; Jassey (41’ st Iori), Cellai (17’ st Mordini), Alessandrini. A disp. Gasperini, Mirri, Nava, Nanni, Panigada, Masini. All. Pedrelli Arbitro: Nonnato di Rovigo Rete: 23’ pt Penta Note: spettatori paganti 282. Ammoniti Capiluppi, Arpino, Mordini, Savalli, Cardella, Barbera, Mele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

