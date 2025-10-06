Super dazio USA sulla pasta | allarme Confagricoltura
Confagricoltura contro il dazio USA del 107% sulla pasta italiana: rischio per l’intera filiera agroalimentare. Governo e diplomazia al lavoro. ROMA – “Abbiamo chiesto immediatamente al nostro governo una forte presa di posizione verso l’amministrazione americana per risolvere questo problema. Sappiamo che il ministero si è già attivato e che la nostra diplomazia è al lavoro per evitare questa stangata per le imprese italiane”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta il super dazio del 107% sulla pasta italiana che gli Stati Uniti si appresterebbero a imporre sul prodotto simbolo del Made in Italy alimentare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
