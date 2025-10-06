Super Charlie | un nuovo baby eroe in città nella clip esclusiva del cartoon nei cinema dal 9 ottobre
Dai libri per bambini di Camilla Läckberg, ecco una clip esclusiva dello scatenato cartoon, in arrivo nei cinema italiani il 9 ottobre con Plaion. Dopo il premio al Giffoni Film Festival come Miglior Film nella sezione Elements +6, le avventure di Super Charlie arrivano in sala per divertire grandi e piccini. La pellicola svedese scritta e diretta da Jon Holmberg, in uscita al cinema il 9 ottobre con Plaion, racconta le avventure di un neonato davvero speciale di nome Charlie. Il personaggio, nato dalla pena Camilla Läckberg, arriva ora sul grande schermo in un film d'animazione scatenato di cui Movieplayer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: super - charlie
Super Charlie, in anteprima esclusiva il trailer italiano e il poster del film di animazione vincitore a Giffoni!
Dopo aver vinto come Miglior Film il Giffoni Film Festival, arriva in sala "Super Charlie", tratto dai libri di Camilla Läckberg: la clip
Dopo aver vinto come Miglior Film il Giffoni Film Festival, arriva in sala "Super Charlie", tratto dai libri di Camilla Läckberg: la clip Vai su Facebook
Il giovane supererore Super Charlie nei cinema Italiani - X Vai su X
Anche la mamma di un supereroe può sentirsi inadeguata: per fortuna c’è “Super Charlie” - Dopo aver vinto come Miglior Film il Giffoni Film Festival, arriva in sala "Super Charlie", tratto dai libri di Camilla Läckberg: la clip ... Segnala amica.it
Super Charlie, il trailer ufficiale del film [HD] - Il sogno di Willie di combattere il crimine con il padre poliziotto va in ... Segnala mymovies.it