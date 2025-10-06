Super Adusa fa doppietta Il Medolla solitario in vetta

MEDOLLA S.F. 2 CASTELLARANO 0 MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Camara (28'st Haddaji), Abusoglu, Tecku, Franco (28'st Zanoli), Adusa. A disp. Maccarinelli, Benassi, Marconi, Bernabiti, Bagni, Shehu, Stabellini. All. Semeraro. CASTELLARANO: Lanzotti, Longu, Belfasti, Cavazzoli, Cani (25'st Pittalis), Borghi, Zinani (34'st Bettelli), Saccani (40'st Baldelli), Travagliati, Turci, Rizzuto. A disp. Peddis, Ficarelli, Guicciardi, Dakou, Tincani, Grignani. All. Lodi Rizzini. Arbitro: Fogacci di Bologna Reti: 21' e 18'st Adusa Note: espulsi al 40'st Borghi e al 45'st Leozappa per doppia ammonizione, ammoniti Sentieri, Abusoglu, Lanzotti Il solito immenso Adusa, già a 9 reti segnate dopo appena 6 giornate, con una doppietta regala al Medolla San Felice il successo sul Castellarano e conferma la squadra di Semeraro in vetta al campionato, nonostante la doppia pesante assenza in difesa di Saracino e Vanga, sulla cui squalifica è stato fatto ricorso.

