Suo marito ha rapinato una gioielleria ; ma è l' ennesima truffa
Oggi una donna del 1947 ha chiesto ai carabinieri della stazione di Latisana di intervenire presso la sua abitazione, nello stesso comune. Poche ore prima era stata contattata al telefono di casa da un sedicente militare dell'Arma, che le aveva detto che il marito era arrestato dopo aver tentato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: marito - rapinato
Si può perdonare l’assassino di tuo marito? La risposta è nelle parole di Lucia Di Mauro Montanino, l’assistente sociale di Napoli che la notte tra il 3 e 4 agosto 2009 si è visto portare via il suo Gaetano da 8 colpi di pistola sparati da un commando di ragazzi d Vai su Facebook
Tra le testimonianze nella Veglia di preghiera presieduta da #LeoneXIV oggi, c’è quella della vedova Montanino. Suo marito è stato ucciso nel 2009 nel tentativo di rapina da parte di alcuni giovani. Tra questi c’era Antonio condannato a 22 anni di carcere - X Vai su X
Torino, ruba l’auto a una donna con dentro suo marito 65enne invalido: lo scarica dopo un chilometro - Rapina a Torino: un 31enne ruba l’auto con dentro un invalido, minaccia la vittima con un coltello e viene arrestato dai carabinieri ... Si legge su quotidianopiemontese.it
Il podcast dell'assalto dei finti finanzieri: “Iniziamo a tagliare qualche pezzo a suo marito…” - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Secondo lasicilia.it