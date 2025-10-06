Suo marito ha rapinato una gioielleria ; ma è l' ennesima truffa

Oggi una donna del 1947 ha chiesto ai carabinieri della stazione di Latisana di intervenire presso la sua abitazione, nello stesso comune. Poche ore prima era stata contattata al telefono di casa da un sedicente militare dell'Arma, che le aveva detto che il marito era arrestato dopo aver tentato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it