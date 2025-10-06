Suo marito ha rapinato una gioielleria ; ma è l' ennesima truffa

Udinetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi una donna del 1947 ha chiesto ai carabinieri della stazione di Latisana di intervenire presso la sua abitazione, nello stesso comune. Poche ore prima era stata contattata al telefono di casa da un sedicente militare dell'Arma, che le aveva detto che il marito era arrestato dopo aver tentato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marito - rapinato

suo marito ha rapinatoTorino, ruba l’auto a una donna con dentro suo marito 65enne invalido: lo scarica dopo un chilometro - Rapina a Torino: un 31enne ruba l’auto con dentro un invalido, minaccia la vittima con un coltello e viene arrestato dai carabinieri ... Si legge su quotidianopiemontese.it

Il podcast dell'assalto dei finti finanzieri: “Iniziamo a tagliare qualche pezzo a suo marito…” - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Secondo lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Suo Marito Ha Rapinato