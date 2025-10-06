SulSerio Farm ottiene la certificazione ufficiale come incubatore dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

SulSerio Farm, l’incubatore e laboratorio d’impresa di Seriate nato nel dicembre 2022 grazie agli sforzi di Claudio Gualdi, attraverso Devon srl, PMI Advisor di Andrea Marcarelli, Gianluigi Viganò, CEO di Linking, Ivo A. Nardella, Presidente e AD del gruppo Tecniche Nuove, Roberto Massimo Caboni di Valleo, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy certificando l’attività svolta sulle startup innovative. Questo traguardo conferma la volontà di SulSerio Farm di supportare lo sviluppo imprenditoriale sul territorio, non solo offrendo spazi, ma anche competenze e strumenti a giovani aziende ad alto potenziale di crescita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - SulSerio Farm ottiene la certificazione ufficiale come incubatore dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In questa notizia si parla di: sulserio - farm

SulSerio Farm certificata dal Mimit come incubatore - SulSerio Farm, l'incubatore e laboratorio d'impresa di Seriate (Bergamo) nato nel 2022, ha ottenuto la certificazione come incubatore dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si legge su ansa.it

SulSerio Farm è incubatore riconosciuto dal Mimit - Lo certifica il ministero delle Imprese e del made in Italy: SulSerio Farm è un incubatore riconosciuto per il sostegno alle startup ... Come scrive gdoweek.it