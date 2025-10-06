Il fuggitivo, di Carlo Pizzati (Neri Pozza, 315 pagine, 21 euro), è una storia italiana, di un'Italia però condannata dalla storia. Stiamo parlando dell'Italia fascista, di cui quotidianamente ci viene rammentato che potrebbe tornare o che non se n'è mai andata, ma contemporaneamente si tende a svilirla perché di cartapesta e quindi posticcia, culturalmente inesistente quanto ideologicamente inconsistente, uno strato di vernice, nera, naturalmente, sotto il quale però l'Italia antifascista, sana, virtuosa e repubblicana ante-litteram ha pazientemente lavorato per tornare vittoriosa in superficie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sulle orme de "Il fuggitivo" che scappò dai campi inglesi