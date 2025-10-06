Sulla costa della Cornovaglia a piedi | 10 giorni di trekking indimenticabile
La magia del sentiero si vive su questa traccia, che aggira i promontori guardando il mare: 10 giorni di trekking indimenticabile per animi pieni di poesia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il nostro viaggio in UK. . Kynance Cove in Cornovaglia è davvero un angolo di paradiso Acque turchesi, scogliere scolpite dal vento e sabbia bianca che sembra uscita da un sogno: ogni angolo è perfetto per perdersi e lasciarsi sorprendere dalla natura s Vai su Facebook
Sulla costa della Cornovaglia a piedi: 10 giorni di trekking indimenticabile - Una tersa mattina di fine Aprile mi trovavo a camminare in riva al mare della Cornovaglia, su uno stretto sentierino che, dalla cima di una scogliera, mi stava portando vicina alle onde. Scrive vanityfair.it
A piedi in Cornovaglia - Questa camminata include alcuni aspetti affascinanti della storia della Cornovaglia, tra cui un’importante cava di serpentino (una pietra rossa e verde tipica della zona), un villaggio di pescatori e ... Si legge su internazionale.it