BONATE SOPRA (Bergamo) Matteo Rossi, sindaco di Bonate Sopra, è tra i 110 attivisti che si trovavano sul treno del Movimento europeo di azione nonviolenta (Mean) partito da Kiev. Nella notte tra sabato e domenica il convoglio è stato sfiorato dai bombardamenti russi a Leopoli. L’app che segnala raid aerei e minacce imminenti squilla nel silenzio. La delegazione bergamasca, una delle più numerose, conta circa venti persone. Tra loro la vicesindaca Federica Rota, il consigliere Marco Dusatti, entrambi di Bonate Sopra, oltre ai colleghi Giulio Valsecchi di Ponte San Pietro e Andrea Maffi di Gandosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sul treno bombardato dai russi: "Quanta violenza a un intero popolo"