Sul treno bombardato dai russi | Quanta violenza a un intero popolo

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BONATE SOPRA (Bergamo) Matteo Rossi, sindaco di Bonate Sopra, è tra i 110 attivisti che si trovavano sul treno del Movimento europeo di azione nonviolenta (Mean) partito da Kiev. Nella notte tra sabato e domenica il convoglio è stato sfiorato dai bombardamenti russi a Leopoli. L’app che segnala raid aerei e minacce imminenti squilla nel silenzio. La delegazione bergamasca, una delle più numerose, conta circa venti persone. Tra loro la vicesindaca Federica Rota, il consigliere Marco Dusatti, entrambi di Bonate Sopra, oltre ai colleghi Giulio Valsecchi di Ponte San Pietro e Andrea Maffi di Gandosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sul treno bombardato dai russi quanta violenza a un intero popolo

© Ilgiorno.it - Sul treno bombardato dai russi: "Quanta violenza a un intero popolo"

In questa notizia si parla di: treno - bombardato

Oltre 100 italiani sul treno bombardato dai russi a Leopoli VIDEO

Bombe sul treno con 110 volontari italiani in Ucraina, attivisti sfiorati dal raid della Russia su Leopoli - Nel raid russo a Leopoli, Ucraina, sono stati sfiorati 110 attivisti italiani che viaggiavano su un treno: hanno confermato di stare tutti bene ... Segnala virgilio.it

Leopoli, treno con 110 italiani sfiorato da raid russi: il video prima dell'attacco - Nelle scorse ore il Gruppo MEAN (Movimento Europeo di Azione Non Violenta) ha pubblicato su Instagram una story che mostra la partenza del loro treno da Kiev, pochi istanti prima del ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Treno Bombardato Russi Quanta