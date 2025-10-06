FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 6° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Fino a un certo punto. La frase della settimana. Pronunciata da quell’ imbarazzante ministro. E’ così mostruosa che è impossibile dimenticarla. Rimbalza anche in occasioni meno opportune. La Champions c’entra fino a un certo punto. Le grandi squadre giocano tutte ogni tre giorni. L’importante è gestire bene i cambi. Le energie spese contro lo Sporting vanno dosate con cura. I nostalgici del 433 (quorum ego) si illudono che il Feroce Salentino abbia voluto compiacerli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sui muri di Napoli: “Cercami come Kevin cerca Hojlund”