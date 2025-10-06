Sucic vede il suo primo allenatore a San Siro | l’aneddoto in Inter Cremonese e l’elogio di ?ehaja
Inter News 24 Sucic, il gesto speciale per il suo primo allenatore: l’episodio accaduto durante Inter Cremonese e le parole di?ehaja. Durante la partita tra Inter e Cremonese di sabato, il centrocampista dei nerazzurri, Petar Su?i?, ha vissuto un momento di grande emozione. In tribuna a San Siro, ha riconosciuto Almir?ehaja, il suo primo allenatore all’ NK Sport Prevent, un club croato dove Su?i? è cresciuto prima di approdare al calcio professionistico.?ehaja, giunto a Milano con alcuni amici per assistere alla partita, è stato accolto da Su?i? con un caloroso saluto. Un incontro che ha toccato il cuore di entrambi, soprattutto perché rappresenta un legame profondo tra il giovane calciatore e il suo passato. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: sucic - vede
Inter, occhi su Sucic: Chivu lo vede già al centro del progetto
Il vero ruolo di Sucic: 3 dati da record, come lo vede Chivu https://interlive.it/2025/09/25/il-vero-ruolo-di-sucic-3-dati-da-record-come-lo-vede-chivu/… - X Vai su X
Questo ragazzo ha deciso di farci affezionare come il suo connazionale sulla destra. Da Epic Brozo a Epic Sucic? Magari! ? Diciamo che qualcosa di simile già si vede, anche se Petar ancora ha molto tempo per poter dimostrare tanto. Vai su Facebook