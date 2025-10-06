L’11 e 12 ottobre sarà un fine settimana tra storia, natura e sport al confine con la Svizzera, con la ventiseiesima edizione dell’iconico Kilometro Verticale Chiavenna-Lagunc e il nuovo percorso del nono Val Bregaglia Trail. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Su e giù per la Valchiavenna: arriva il rinnovato Val Bregaglia Trail col Kilometro Verticale