. Una nuova trasmissione tra attualità, ironia e confronto nel talk condotto da Viviana Bazzani. “Bugiarda” su Bomchannel68 in onda dal 7 ottobre. Dal 7 ottobre alle ore 21:30, debutta su Bomchannel68 nazionale il nuovo programma televisivo “Bugiarda”. Ideato da Ivana Di Sapio (autrice e produttrice) e Viviana Bazzani (anche conduttrice). Accanto a loro la partecipazione speciale di Elena Barolo e la comicità di Massimo DeRosa e Massimo Wuoz. Per arricchire ogni puntata con momenti di leggerezza e ironia. Il format, articolato in sei puntate, porterà sul piccolo schermo le storie – spesso legate a tematiche sociali – degli ex concorrenti della Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Su Bomchannel68 arriva il programma “Bugiarda”